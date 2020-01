Fernwärmeversorgung durch die Kelag Wärme & Energie GmbH endet in Eisenerz Ende 2021. Um die 1000 Haushalte sind betroffen. Mit neuem Anbieter wird verhandelt. In Niaklsdorf gibt es ein neues Projekt.

Die Kelag Wärme & Energie GmbH stellt die Fernwärmeversorgung in Eisenerz Ende 2021 ein © Johanna Birnbaum

Was sich in den vergangenen Jahren schon ein wenig abgezeichnet hat, wird nun mit Ende 2021 Realität: Die Kelag stellt ihre Fernwärmeversorgung in Eisenerz ein – nach 25 Jahren. Kelag-Geschäftsführer Adolf Melcher: Wir sehen uns nicht in der Lage, die Fernwärmeversorgung in Eisenerz mittelfristig aufrecht zu erhalten.