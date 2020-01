Die beiden Experten Alois Gruber und Karl Rollant haben ihre Arbeit am Richtertisch bei der Handball-EM mit Bravour beendet. Nun gehen sie mit neuer Motivation in Leoben zu Werke.

Alois Gruber (l.) und Karl Rollant in der EM-Dress in Graz © Bernd Haider

Die Vorrundengruppe A der Handball-Europameisterschaft in Graz ist zu Ende. Und somit auch der Einsatz der beiden Handballfunktionäre Alois Gruber und Karl Rollant von der Union Juri Leoben. Sie saßen bei den Partien, die in Graz ausgetragen wurden, am Richtertisch.