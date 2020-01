Wie bei Wetten, dass ...Nach Discobesuch acht Leute in Kleinwagen gepfercht und Crash gebaut

Facebook

Das Auto wurde seinerzeit schwer beschädigt © FF Niklasdorf ©

Die Anzahl an Personen, die sich in den kleinen Skoda Fabia gequetscht haben, erinnert an die TV-Show „Wetten, dass ...“: Am Steuer nahm eine 18 Jahre alte Obersteirerin Platz, daneben saß eine Beifahrerin und zudem auf der Rückbank teils übereinander fünf weitere Leute. Nicht zu vergessen: Aus Platzmangel in der Fahrgastzelle legte sich eine Person in den Kofferraum. Dann begann die Ausfahrt, die nicht lange dauern sollte, krachte der Kleinwagen doch bald in eine Stützmauer.