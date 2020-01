Facebook

Der Ball findet direkt an der Montanuniversität Leoben statt © FREISINGER

DONNERSTAG, 16. 1.

LEOBEN. Kleine Wissenschafter ganz groß. Programmieren mit Cubetto. Für Kinder von 3 bis 7 Jahren. Anmeldung erforderlich. Die Stube, Kreuzfeldweg 3/Living Campus, von 15 bis 16.30 Uhr. Tel. 0660-729 24 00.

LEOBEN. Eltern-Kind-Treff. Infos unter Tel. (03842) 4062-372 oder email: buergerkommunikation@leoben.at. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld Zeile A1, von 9.30 bis 11 Uhr. Tel. (03842) 40 62-372.

LEOBEN. Seniorenklub der Stadt Leoben. Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag im Monat mit Helga Schmidt, Seniorenbetreuerin der Stadt Leoben. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld Zeile A1, von 13 bis 17 Uhr. Tel. (03842) 40 62-372.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Das Training übernimmt Karin Pabel. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr. Tel. (05) 08 08 56 14.

LEOBEN. Trio Rosenstern. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11.

LEOBEN. Eishockey Schnuppertraining des SV Leoben Eishockey Dragons. Für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Eishockeyausrüstungen stehen gratis zur Verfügung. Anmeldung erbeten. Eishalle, von 17.15 bis 18 Uhr. Tel. 0650-689 87 89.

LEOBEN. EKi-Treff Lerchenfeld. Beginn um 9.30 Uhr. Mütterberatung um 14 Uhr. Begegnungszentrum Lerchenfeld, Am Lerchenfeld Zeile A1.

TROFAIACH. Blutspendetermin. Das Rote Kreuz bittet um Unterstützung. Rot-Kreuz Stelle am Rossmarkt von 15 bis 19 Uhr.

TROFAIACH. Frauentanzen 2020. Gasthof Ruckenstuhl, Hafning, 16 Uhr. Tel. 0699-13 00 05 30.