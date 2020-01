Facebook

Werner Murgg, KP-Landtagsabgeordneter und Stadtrat von Leoben, griff auch 2019 Menschen in Not mit seinem Sozialfonds unter die Arme © Andrea Walenta

Gestern legte KP-Landtagsabgeordneter und Leobens Stadtrat Werner Murgg Rechenschaft über die Gelder aus seinem Sozialfonds ab.

Auch 2019 zahlte Murgg in den Sozialfonds 14.846 Euro ein, um Menschen, die in Not geraten sind, unbürokratisch aus der Patsche zu helfen. Bekanntlich behält sich Murgg aus seinem Politikereinkommen für sich selbst nur 2300 Euro, der Rest wandert in den Sozialfonds.