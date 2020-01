Das Prachtwetter führte am Dreikönigstag massig Wintersportler auf die Pisten. Am Gscheideggkogel und auf der Weinebene mussten Hubschrauber zur Versorgung der Verletzten anfliegen.

© ÖAMTC/Christian Postl

Auf den steirischen Pisten ist Hochsaison - auch der Feiertag am Montag bescherte den steirischen Rettern einige Einsätze. Nach zwei Unfällen auf dem Gscheideggkogel und auf der Weinebene mussten die Flugretter ausrücken. Der C 99 flog zu einem Rettungseinsatz auf den Gscheiderkogel, der C 11 musste auf der Weinebene ein Kind versorgen.