Rettung und Notarzt versorgten die beiden Kinder © Jürgen Fuchs

Das passiert so schnell! Heißer Tee wurde am Samstag gleich zwei Kindern zum Verhängnis: Ein sechsjähriges sowie ein zweijähriges Mädchen aus dem Bezirk Leoben zogen sich Verbrühungen zu - in einem Fall am Bein, im anderen im Bereich Oberkörper.