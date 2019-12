Gemeinderat Leoben Fünf Oppositionsparteien gegen Voranschlag

Facebook

SP-Finanzstadtrat Willibald Mautner (r.) präsentierte gestern den Voranschlag 2020 im Gemeinderat © Isabella Jeitler

In der gestrigen Leobener Gemeinderatssitzung beantwortete SP-Bürgermeister Kurt Wallner gleich zu Beginn Fragen aus der vorangegangnen Sitzung. So wollte etwa KP-Stadtrat Werner Murgg wissen, ob man in Leoben nicht auch einen Tierfriedhof errichten könnte. Dazu Wallner: „Wir haben bereits mit den Stadtwerken gesprochen. Das Betreiben eines Tiefriedhofes wird geprüft, das braucht allerdings noch etwas Zeit.“

Grün-Gemeinderätin Elisabeth Jobstmann stellte die Frage, ob man nicht eine Schaukel für kleine Kinder im Pestalozzipark errichten könnte. Wallner meinte dazu, dass man ohnehin vorhabe, den Park unter Einbeziehung der Bürger umzugestalten, und zwar zwischen 2020 und 2025. Es sei daher sinnvoll, die Planungsgespräche abzuwarten. Schäden an der Beleuchtung am Mareckkai, die von SP-Gemeinderat Peter Drechlser aufgezeigt worden sind, wurden mittlerweile behoben.

In der gestrigen Fragestunde wollte FP-Vizebürgermeister Daniel Geiger wissen, ob man auf einen elektronischen Gemeinde-Zugang für Bürger im nächsten Jahr vorbereitet sei. Dazu erklärte Stadtamtsdirektor Wolfgang Domian, dass man dabei sei, den elektronischen Akt gesetzeskonform umzusetzen. Im Laufe des Jahres 2020 werde man soweit sein.