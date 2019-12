Am Freitag, dem 13. Dezember, findet im Zentrum Leobens die zweite Fridays for Future-Demo statt. Im Vorfeld gab es im Netz sehr negative Reaktionen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der ersten Leobener Klimaschutz-Demonstration im September war die Zahl der Teilnehmer überschaubar © Freisinger

Nur die Ankündigung, dass am Freitag, dem 13. Dezember, eine zweite Klimaschutz-Demo in Leoben stattfindet, fand in den sozialen Netzwerken ein massives Echo. Allerdings keinesfalls so, wie es sich die Veranstalter gewünscht haben. Die Reaktionen waren über weite Strecken überaus negativ, abwertend und teilweise von Aggression getragen.