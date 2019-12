Facebook

Das Forum-Gebäude zwischen Altstadt und B115 soll seit Jahren neuer Billa-Standort werden (Bild oben). Ein Stein des Anstoßes ist eine Stützmauer (unten rechts), die den Neubau in Richtung Altstadt absichern soll © Repro: Birnbaum

Billa hält am Neubau in Eisenerz fest und ist hier in gutem Einvernehmen und enger Abstimmung mit der Gemeinde. In der Bauplanung hat Billa bestmöglich den örtlichen Gegebenheiten entsprechend Rechnung getragen. Natürlich respektieren wir etwaige Einwände und warten ausstehende Bescheide ab“, so Rewe International-Pressesprecher Paul Pöttschacher auf Nachfrage der Kleinen Zeitung nach der jüngsten Bauverhandlung.