Andreas Weinek ist in Eisenerz aufgewachsen und in der Musik-, Film- und Medienbranche, aber auch als Musiker erfolgreich © KK

Andreas Weinek ist eigentlich ein Tausendsassa im besten Sinn des Wortes. Geboren in Leoben, aufgewachsen in Eisenerz, Jusstudium in Linz und Wien, Promotion und dann ein Eintauchen in ein Metier, das den Weg als Musik- und Fernsehmanager ebnete. „Ich habe mich bei einer Verwertungsgesellschaft mit Urheberrecht beschäftigt. Und dann kam ein Angebot des Plattenlabels Ariola in Wien“, erzählt Weinek, der am kommenden Freitag im Leobener MuseumCenter (19 Uhr) und Samstag beim Erzbergbräu-Frühschoppen in Eisenerz (11 Uhr) gemeinsam mit dem Schauspieler Harry Blank, bekannt aus der Serie „Dahoam is dahoam“, auftritt.