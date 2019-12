Entwicklungshelfer Anton Loschat aus St. Michael hilft der Fleisch- und Wurstindustrie in Ruanda und der Mongolei auf die Sprünge.

Anton Loschat aus St. Michael ist seit fünf Jahren ehrenamtlicher Entwicklungshelfer © Andreas Schöberl-Negishi

In Afrika liegt Anton Loschats neue Herausforderung. Der Senior Experte der deutschen Entwicklungshilfe wird Anfang 2020 wieder unterwegs sein. Im Herzen Afrikas – in Ruanda – soll der Fachmann für die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren die Lehrer einer frisch gegründeten Berufsschule in ihrer Sparte ausbilden. „Es geht etwa um Themen wie die Erzeugung, Hygiene, Qualität, aber auch um Fragen des Exports“, erzählt Loschat. Seit fünf Jahren ist er auf der ganzen Welt unterwegs, um seine Expertise weiterzugeben – und zwar ehrenamtlich.