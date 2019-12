Kleine Zeitung +

Stadträte in Leoben und Trofaiach Ausgaben in Höhe von fast 200.000 Euro beschlossen

Bei den jüngsten Sitzungen der Stadträte in Leoben und Trofaiach wurden unter anderem Maßnahmen bezüglich der Sanierung der Rathauspassage in Leoben und der Digitalen Kommunikation in Trofaiach beschlossen.