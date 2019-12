Neuer Film Renate Woltron bringt Erdbeer-Momente nach Leoben

„Strawberry Moments“, der neue Streifen von Renate Woltron zelebriert die Buntheit des Lebens. Das Werk der Wiener Filmemacherin wird bald in ihrer Heimatstadt Leoben gezeigt.

Bei den Dreharbeiten zum aktuellen Film „Strawberry Moments“ © KK

Leidenschaftliche Cineasten sollten sich folgenden Termin gleich jetzt ganz dick im Kalender anstreichen: Denn am Donnerstag, dem 19. März 2020, entfalten sich im neuesten Film von Renate Woltron in der Kunsthalle Leoben „Strawberry Moments“. Und außerdem wird die Wiener Filmemacherin mit Leobener Wurzeln selbst für alle Fragen zu ihrem aktuellen Streifen Rede und Antwort stehen. Auch Manuel Girisch, Schauspieler und Ehemann der Filmemacherin, wird mit einigen weiteren Akteuren von „Strawberry Moments“ in die Kunsthalle Leoben anreisen.