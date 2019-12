Für alle, die sich für die Nutzung eines Co-Working-Space in der Hauptstraße interessieren, gibt es einen Workshop.

So ähnlich könnte ein Co-Working-Space aussehen © KK

Die Location für einen Co-Working-Space in der Trofaiacher Hauptstraße ist vorhanden. Nun soll es in einem weiteren Schritt einen Workshop für alle Interessenten geben, die selbst künftig diesen Co-Working-Space im Herzen der Stadt nutzen. Marie-Theres Zirn, die sich auf die Schärfung von Geschäftsideen und das gezielte Coaching von Gründern spezialisiert hat, leitet diesen Workshop, der nur bei ausreichendem Zuspruch am 12. Dezember stattfindet.