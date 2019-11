Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Evgenija Sannikova und Anuradha Sarup stellen aus © Leopress

Seit mittlerweile fünf Jahren leben Evgenija Sannikova und Anuradha Sarup bereits in Leoben. Die gebürtige Russin und die gebürtige Inderin sind beide beruflich im kreativen Bereich zuhause. In einer gemeinsamen Ausstellung unter dem Titel „Leobener Impressionen“ stellen sie ihre Werke aus, die einen ganz speziellen Blick auf Leoben erlauben. Die Ausstellung ist bis 10. Jänner im Foyer des Neuen Rathauses in Leoben zu sehen (siehe Infokasten unten).