Grammy-nominiert: Candlemass aus Stockholm © Linda Akerberg

Als die Nominierungen für den weltweit wichtigsten Musikpreis bekannt gegeben wurden, knallten auch in Eisenerz die Korken: In der Kategorie „Beste Metal-Darbietung“ ist auch der Song „Astorolus – The Great Octopus“ von Candlemass nominiert, der gemeinsam mit Black-Sabbath-Legende Tony Iommi eingespielt wurde. Die schwedische Doom-Metalband ist auf dem steirischen Plattenlabel Napalm Records zuhause – für die Eisenerzer mit Niederlassungen in Berlin und Austin, Texas, wie auch für die Band ist es die erste Grammy-Nominierung.