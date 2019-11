Facebook

Die Bauarbeiten in der Trofaiacher Gössgrabenstraße sind am Laufen © KK

Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch in der Region sollen die Bauarbeiten in der Gössgrabenstraße in Trofaiach abgeschlossen sein. Zumindest vorläufig. „Ob sich die Asphaltierung der Straße noch heuer ausgehen wird, ist fraglich“, erklärt Bürgermeister Mario Abl.