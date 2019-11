Facebook

Clifford Agu spielt sich selbst und die Hauptrolle im Film © Brameshuber

Ein kleines Kärtchen aus Karton, eingeklemmt in Vordertür oder Fensterrahmen. Wer sein Auto auf den Parkplätzen dieser Region abstellt, hat wohl zumindest indirekt schon Bekanntschaft mit Clifford Agu gemacht. Aufgewachsen in Nigeria und wohnhaft in Kapfenberg, kauft Agu alte Autos an – und exportiert Teile davon in seine alte Heimat. Bislang weitestgehend ungestört in Thörl tätig, ist der Nigerianer mit seiner Arbeit nun auf Kinoleinwänden in der ganzen Welt zu sehen.

Schließlich spielt er aktuell die Hauptrolle im neuen Film „Bewegungen eines nahen Bergs“, der etwa beim renommierten Filmfestival Cinema du Reel in Paris ebenso ausgezeichnet wurde wie bei der Diagonale in Graz. „Es war eine spannende Erfahrung für mich, von Kameras im Alltag begleitet zu werden. Nach zwei Tagen habe ich sie aber schon gar nicht mehr bemerkt“, sagt Agu.