Das KP-Team: Claudia Klimt-Weithaler und Werner Murgg © Andrea Walenta

Wir sind schon ein alt gedientes Pärchen im Landtag“, meint KP-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler. Seit 2005 sitzt sie gemeinsam mit Werner Murgg im Landtag und die KPÖ hat nur ein Ziel: den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen. „Ein Grundmandat in der Obersteiermark wäre schön“, so Murgg, der hofft, dass man in der Obersteiermark an Stimmen zulegen wird. Vor allem im Bezirk Liezen, wo man mit dem Thema Leitspital gepunktet habe.