Innenstadtentwicklung Klimabündnis Österreich lud zu Lehrgang in Trofaiach

Seit 25 Jahren ist Trofaiach eine Klimabündnis-Gemeinde. Nun schauten sich zwölf Tielnehmer aus mehreren Bundesländern an, was Trofaiach bei seinem Projekt zur nachhaltigen Innenstadtbelebung bereits geschafft hat - und was man noch vorhat.