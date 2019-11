Facebook

Die Straße zur Stolzalpe ist nach dem Wintereinbruch weiterhin gesperrt © Raphael Ofner

Nach dem Wetterkapriolen der Tage davor war es am gestrigen Donnerstag ja verhältnismäßig ruhig, auch wenn die Aufräumarbeiten nach dem Wintereinbruch weitergehen. Mehrere Straßen sind auch am heutigen Freitag noch gesperrt: die L502 in Murau, die B95 bei Predlitz und die L546 zwischen Murau und der Stolzalpe. Der Sölkpass ist wegen Neuschnees gesperrt. Auf der A9 Pyhrnautobahn

in Richtung Linz ist zwischen Wald und Treglwang die erste Fahrspur gesperrt: Umgestürzte Bäume müssen von der Fahrbahn geräumt werden. Aktuelle Sperren finden Sie >>hier<<.