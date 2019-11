Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Leobener Bauernmarkt an seinem temporären Standort am "Eingangstor" zum Hauptplatz © Brigitte Schöberl

In der Frage, ob der Bauernmarkt nach den Bauarbeiten wieder auf den Kirchplatz zurückziehen oder aber am Standort beim „Eingangstor“ des Hauptplatzes bleiben soll, meldet sich erneut VP-Stadtrat Reinhard Lerchbammer zu Wort. „Ich habe ein Gespräch mit den Geschäftsleuten in der Timmersdorfergasse und der Straußgasse geführt. Wir finden, dass ein unparteilicher Mediator das Gespräch mit allen am runden Tisch führen soll“, so Lerchbammer. Die Ergebnisse des Gesprächs sollen im Gemeinderat präsentiert werden, so Lerchbammer.