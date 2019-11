Sportliches, wie die Rad Cross-Landesmeisterschaften in Kammern oder das Hallenturnier der Bogenschützen, aber auch kulturelle Leckerbissen erwarten Interessierte am Wochenende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lokalmatador Hermann Mandler geht bei der Steirischen Rad-Cross-Meisterschaft in Kammern an den Start © Ernst Teubenbacher

DONNERSTAG, 14.11.

LEOBEN. Seniorenklub der Stadt Leoben mit Seniorenbetreuerin Helga Schmidt. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld A1, von 13 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Jackpot - Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Das Fitnessprogramm wird nun auch in Leoben kostenlos angeboten, die Sozialversicherung übernimmt die Kosten für zwölf Bewegungseinheiten. Das Training übernimmt Karin Pabel. Raum im Puls der Zeit, 9.15 bis 10.45 Uhr.

LEOBEN. Jazzkonzert: Swing & Dixieland. Musik aus den 20er Jahren mit dem Ensemble Nobou Watanabe & Prohibition. Veranstaltung des Rotary Clubs Leoben. Aula der Montanuniversität, 19.30 Uhr. Der Reinerlös kommt dem Projekt „Rotary für die Jugend der Region“ zugute. Karten im Vorverkauf im Kartenbüro am Hauptplatz oder unter leoben@rotary.at

LEOBEN. Anuradha Sarup & Evgenija Sannikova. Eröffnung der Ausstellung „Leobener Impressionen“. Neues Rathaus, Erzherzog Johannstraße 2,Beginn 18.30 Uhr.

LEOBEN. Achterbahn. Für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Ungezwungener Erfahrungsaustausch bei Kaffee und Kuchen. Anmeldung ist nicht erforderlich. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, 15.30 bis 18 Uhr.

TROFAIACH. Blutspendetermin. Das Rote Kreuz ersucht wieder um zahlreiche Blutspenden. Rotes Kreuz, von 15 bis 19 Uhr.

TROFAIACH. Mütter/Elternberatung um 14 Uhr im Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.

KRAUBATH. Schmerzfrei durch Bewegung. Vortrag von Erich Kropf, Bewegungstrainer nach Liebscher und Bracht. Sitzungssaal der Gemeinde, 18.30 Uhr. Eintritt: freie Spende.