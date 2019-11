Facebook

Claus Kastner, ehemaliger Bezirksschulinspektor und jetzt Leiter der Bildungsregion Obersteiermark Ost © Isabella Jeitler

Kein neuer Beruf, sondern nur eine neue Bezeichnung“, beschreibt Claus Kastner, ehemaliger Bezirksschulinspektor, der jetzt Schulqualitätsmanager und Leiter der Bildungsregion Obersteiermark Ost ist – eine der insgesamt sieben Bildungsregionen in der Steiermark.

„Das Ministerium versuchte, eine Struktur zu schaffen, sodass es in jeder Bildungsregion einen Letztverantwortlichen gibt. Und genau das sind jetzt die Leiter der jeweiligen Bildungsregionen“, so Kastner.