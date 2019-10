Der Club 41 Leoben feiert seinen 41. Geburtstag mit einem großen Jazzbrunch im Gösser Bräu. Der Reinerlös fließt freilich in Benefizprojekte.

Kapellmeister Christian Riegler von der Bergkapelle Leoben-Seegraben © KK

Ein kurzer Blick auf den Namen macht sofort klar, warum der Club 41 Leoben auch einen völlig unrunden Geburtstag feiert. So wird der 41. Geburtstag des Serviceclubs zu einer runden Sache, die Grund genug ist für ein schönes Jubiläumsfest. Die Livemusik beim Club 41-Jubiläums-Jazzbrunch steuert die LE Big Band bei, die eben erst von Kapellmeister Christian Riegler aus der Taufe gehoben wurde. „Da es in Leoben bisher keine Big Band gibt, habe ich mich entschlossen, mit Musikern der Bergkapelle Leoben-Seegraben dieses Projekt zu starten“, sagt Riegler. Ziel sei es, eine klassische Big Band zu installieren und so das Musikleben Leobens zu bereichern.