Oberärztin Andrea Passini, Departmentleiter Hämato-Onkoligie und Palliativ Einrichtung Christoph Tinchon sowie Susanne Hautz, Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. © Johanna Birnbaum

Es geht darum, fach- und organisationsübergreifend die gemeinsame Arbeit in der Palliativbetreuung in den Vordergrund zu stellen. Die Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen auf der Palliativstation, den mobilen Palliativteams, den Hauskrankenpflegeorganisationen, den niedergelassenen Ärzten, der Abteilungen innerhalb des Krankenhauses und der Laienorganisation läuft schon sehr gut. Dennoch ist es wichtig, sich immer wieder auszutauschen und das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen“, sind sich Christoph Tinchon, Leiter der Hämato-Onkologie und der Einrichtung für Palliativmedizin am LKH Hochsteiermark in Leoben, die leitende Oberärztin Andrea Passini und die Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Susanne Hautz, einig. Sie haben ein halbes Jahr lang das erste obersteirische Symposium für Palliativbetreuung in Leoben vorbereitet.