Unbekannte Täter sind Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Sternadsiedlung (Sankt Michael in Obersteiermark) eingebrochen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Ein Einbruchsdiebstahl wurde Samstagnachmittag oder Samstagabend in Sankt Michael in Obersteiermark (Bezirk Leoben) verübt. Passiert ist die Tat am Samstag in der Zeit zwischen 15 und 21.50 Uhr in der Sternadsiedlung. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.