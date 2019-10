Facebook

Hirschegger, Kleinhofer, Flatscher, Valland, Perner und Girardoni © Martina Pachernegg

Die Skisaison steht vor der Tür. Gerüstet für den Ansturm der Wintersportbegeisterten sind die sieben Skigebiete der Hochsteiermark. „Jedes Gebiet zeichnet sich durch etwas Eigenes aus. Diese Merkmale wurden jetzt herausgearbeitet“, erklärte Claudia Flatscher, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Hochsteiermark, bei der Präsentation der Schwerpunktsetzungen der Skigebiete am Donnerstag. Am Stuhleck will man verstärkt Familien und Freundesgruppen ansprechen. „Wir haben eine Million Euro investiert, etwa in die Erweiterung der Snow-Lounge beim Panorama-Restaurant, und neue Pistengeräte gekauft“, so Geschäftsführer Fabrice Girardoni. Zudem setzt man auf den „Sled Dog“, einen Skischuh mit integriertem Ski.