Die Begrifflichkeiten sorgen noch für Irritationen: Die neuen Gesundheitszentren in der Steiermark sind als Primärversorgungseinheiten konzipiert – aber damit sie besser in der Bevölkerung angenommen werden, firmieren sie unter dem Titel Gesundheitszentren. Vereinfacht erklärt sollen dabei zumindest zwei Ärzte mit einer Reihe von Gesundheitsberufen ein breiteres Versorgungsspektrum als bisher abdecken – auch in Verbindung mit längeren Öffnungszeiten.