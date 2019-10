In Graz wurden Projekte für „Miteinander Leben“ ausgezeichnet – fünf Ehrungen gingen in den Bezirk Leoben - nach Kammern, Kraubath, Leoben und Trofaiach.

Ehrung für Kammern: LH Hermann Schützenhöfer, Rüdiger Böckel, Bürgermeister Karl Dobnigg und LH-Stv. Michael Schickhofer © Robert Frankl

Seit 14 Jahren werden in der Steiermark Gemeinden, Persönlichkeiten und Projekte vom Steirischen Volksbildungswerk ausgezeichnet. Das Miteinander zu stärken, und die Zusammenarbeit in den Vordergrund zu stellen, sei dabei oberstes Ziel, wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer unisono bei einer Feierstunde in der Alten Universität in Graz betonten. Besonderen Grund zur Freude hatte die Marktgemeinde Kammern im Liesingtal, die in der Kategorie „Miteinander Leben in Märkten“ den dritten Platz erreichte.