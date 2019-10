Kleine Zeitung +

Live vom Kirtagsrummel Tausende Gäste erobern den "Gösser Kirtag" in Leoben

Der Gösser Kirtag - mit der mehr als vier Kilometer langen Kirtagsstandlstrecke Rekordhalter in Österreich zieht am heutigen Donnerstag Zehntausende Gäste an. 9000 Bratwürste, 5000 Grillhendl und 30.000 Krügerl Bier werden konsumiert.