Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Charlie und die Kaischlabuam sind am Freitag im Leobener Cafe Mitt`ndrin zu hören © www.kaischlabuam.at

DONNERSTAG, 10.10.

Leoben. Seniorenklub der Stadt Leoben mit Seniorenbetreuerin Helga Schmidt. Infos unter buergerkommunikation@leoben.at oder Tel. (03842) 4062-372. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld A1, 13 bis 17 Uhr.

Leoben. Eltern als Leuchttürme. Workshopreihe „Achtsam erziehen. Kinder verstehen“. take off, Peter Tunner-Straße 14, 18 bis 21 Uhr.

Leoben. Achterbahn. Plattform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr.

Leoben. Jackpot - Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Das Fitnessprogramm wird nun auch in Leoben kostenlos angeboten, die Sozialversicherung übernimmt dabei die Kosten für zwölf Bewegungseinheiten. Das Training übernimmt Karin Pabel. Raum im Puls der Zeit, Franz Josef-Straße 11, 9.15 bis 10.45 Uhr.

Leoben. Tag der offenen Tür. Trinity Verein - Privatkindergarten und Privatschule. Mit Kinderschminken, Spielen, Hüpfburg, Information. Trinity, Gösserstraße, ganztags.

Leoben. Lachen - Leben ohne Stress. Mit Lach- und Atmetrainerin Maria Kerbler. Infos unter Tel. (0664-130 12 45 . Raum im Puls der Zeit, Franz Josef-Straße 11, 18 Uhr.

Leoben. Gösser Kirtag am Hauptplatz und Gösserstraße. 9 Uhr Platzkonzert des Gösser Musikvereins, 9.30 Uhr Eröffnung in Göss im Bereich Kreuzung Nagelschmiedgasse mit Bieranstich mit Bürgermeister Kurt Wallner, Harry Prünster und dem MV Göss, 10.45 Uhr musikalischer Auftakt am Hauptplatz, 11 Uhr Begrüßung und Bieranstich am Hauptplatz.

Trofaiach. Frühgeborenentreff 9.30 Uhr, Mütter/Elternberatung 14 Uhr, Vorbereitung Elternschaft 17 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43c.