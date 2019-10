Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu sehen sind auch Arbeiten des Mauterner Künstlers Gottfried Leitner © Andrea Walenta

Hermann Nitsch, Günter Brus, und Arnulf Rainer. Klingende Namen der Kunstwelt, die sich kommenden Samstag auftut. Nein, nicht in Wien oder Graz, sondern in der Marktgemeinde Kalwang. Wie das?

Nun, den Anlass für die Ausstellung „Wie kommt Johann zu Hermann?“ gab der ehemalige Malermeister und Kalwanger Kunstsammler Johann Pichler, der sich gemeinsam mit seiner Frau Monika der bildenden Kunst verschrieben hat.

Ihr Interesse gilt vor allem der heimischen Kunstszene. „Uns macht es seit Jahrzehnten Spaß, mit Kunst zu beschäftigen. Es ist für uns wichtig, uns mit schönen Dingen zu umgeben. Und immer wieder finden wir etwas, was uns gefällt. Da ist es schwer, sich zu entscheiden“, meinen die beiden.