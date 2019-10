Der gebürtige Trofaiacher Koch und Gastronom Robert Ressler sorgt mit seinem Lokal „Memory“ in Ellmau erneut für positive Schlagzeilen.

Auch Arnold Schwarzenegger schmeckt die Pizza im Memory in Ellmau. Hier mit Pizzaiola Bundy, Robert Ressler und seiner Frau Julia (v.l.) © KK

Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin Falstaff ermittelte über Online-Voting erneut die beliebtesten Pizzerien in den einzelnen Bundesländern. In Tirol erreichte diesen Titel zum zweiten Mal hintereinander das „Memory“ in Ellmau.