Die Heizsaison beginnt, und damit auch die Saison der rauchenden Kamine. Was tut man, wenn der Nachbarkamin stark qualmt? Bezirksmeister Rudolf Wallner gibt Auskunft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Anheizen kann es schon einmal qualmen. Bleibt das stundenlang so, stimmt etwas nicht © KK

Im Spätherbst, wenn die Heizsaison so richtig losgeht, gibt’s immer wieder Ärger über stark qualmende Kamine. Besonders in Einfamilienhäusern werden in der Übergangszeit oft noch vorhandene alte Festbrennstoffkessel betrieben, obwohl moderne Feuerungen vorhanden sind.