Mister Einrad, Heimo Katzbauer (54) aus Eisenerz, fährt mit seinem Einrad durch die Wüste in Dubai. Ein Abenteuer der besonderen Art.

Heimo Katzbauer (54) ist mit seinem Einrad weit über die Grenzen hinaus bekannt © KK

Denn erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Dieses Sprichwort trifft auf den Eisenerzer Einradfahrer Heimo Katzbauer voll inhaltlich zu. „Ursprünglich wollte ich heuer mit meinem Einrad in Österreich bleiben und den jeweils höchsten Pass in jedem Bundesland mit dem Einrad bewältigen“, erklärt Katzbauer. In diese Richtung seien auch seine Vorbereitungen gelaufen, doch dann kam der 1. April. Dieser brachte eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mit großen Auswirkungen auf sein Projekt.