Bei einem Einbruch in einen Handyshop in Leoben entkamen Unbekannte mit zehn Smartphones, Bargeld und zwei Tablets.

Einbruch in Leoben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/AFP/HECTOR RETAMAL (HECTOR RETAMAL)

Unbekannte konnten sich am Wochenende nach einem Einbruch in einen Handyshop mit zehn Smartphones, zwei Tablets und über 1300 Euro Bargeld sowie zwei Gutscheinen aus dem Staub machen. Um in den Shop zu kommen, haben sie ein Fenster im Erdgeschoß aufgebrochen. Bei der Ware handelte es sich teilweise um gebraucht aber auch hochwertige Ware.