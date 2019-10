Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Sonntag erstattete der 41-Jährige Anzeige © Andreas Schöberl

Drei unbekannte Täter sollen am Sonntag gegen 3.51 Uhr einen 41-Jährigen aus Deutschland beraubt haben. Der 41-Jährige war zuvor in einem Lokal und fragte drei Unbekannte nach dem Weg zum Hotel. Den wollten die drei Unbekannten ihm auch zeigen, doch kurz nach der Verabschiedung riss ihn ein Unbekannter zu Boden, ein anderer raubte dem 41-Jährigen die Geldbörse. Anschließend flüchteten die Verdächtigen in unbekannte Richtung. Erst gegen 12.30 Uhr erstattete der Deutsche in der Polizeiinspektion Erzherzog Johann-Straße die Anzeige. Über die Personen konnte er keine Angaben machen.