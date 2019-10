Am Dienstag werden die Vorzugsstimmen ausgezählt. Die Steirer-FPÖ hadert mit 156 Wählern, die steirische SPÖ muss bis Donnerstag zittern.

Sandler mit Leichtfried und Lindner © spoe

Auch am Tag zwei nach der Wahl wird in der Steiermark eifrig gerechnet. Einerseits, weil am Dienstag die Vorzugsstimmen ausgezählt werden. Da gilt wie immer: Wer "mindestens 14 % der auf seine (ihre) Partei im Regionalwahlkreis entfallenden gültigen Stimmen erzielt hat", der zieht fix ein.