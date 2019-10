Facebook

Stand Dienstag holt Birgit Sandler (im Bild mit Jörg Leichtfried und Mario Lindner) das zweite Grundmandat im Wahlkreis Obersteiermark. Ob das am Donnerstag noch so ist, hängt von den restlichen Wahlkarten ab. © spoe

Auch am Tag zwei nach der Wahl wird in der Steiermark eifrig gerechnet. So steht erst nach der vollständigen Auszählung der restlichen Wahlkarten am Donnerstag fest, ob die SPÖ in der Obersteiermark ein zweites Grundmandat behält.