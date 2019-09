Facebook

Auch die geplante S-Bahnstation beschäftigte den Leobener Gemeinderat © Andreas Schöberl-Negishi

Dem Bau der S-Bahn-Station Lerchenfeld wird eine Reihe Kleingärten an der Bahnstrecke zum Opfer fallen. In einer weiteren Besprechung mit den ÖBB sei man einer Lösung für die betroffenen Personen näher gekommen, erklärte Bürgermeister Kurt Wallner in der Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag. „Es sind zehn Personen, die um eine Ersatzlösung gebeten haben. Wir haben jetzt eine Zusage, dass Ersatzflächen zur Verfügung gestellt werden“, so Wallner.