Kleine Zeitung +

Stich gegen den Hals Steirerin attackierte Mitinsassinnen in Gefängnis

Weil eine Steirerin in der Justizanstalt Schwarzau Mitinsassinnen attackiert haben soll, ist die 41-Jährige aus Leoben am Dienstag in Wiener Neustadt u.a. wegen zweifachen Mordversuchs vor einem Schwurgericht gestanden.