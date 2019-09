Kleine Zeitung +

Klettersteig Trilogie Gipfelstürmer erobert Eisenerzer Alpen im Flug

Wolfgang Jast ist 55 Jahre alt, lebt in Niklasdorf und liebt das Extreme. In nicht einmal 13 Stunden hat er drei Gipfel in den Eisenerzer Alpen per Klettersteige und Gleitschirmflüge erreichen können.