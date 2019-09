Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franziska Honsowitz-Friessnigg vor dem Petersdom © KK

Viele Menschen können sich unter einem Botschafter bzw. einer Botschafterin kaum etwas vorstellen. Was sind Ihre wesentlichsten Aufgaben?

FRANZISKA HONSOWITZ-FRIESSNIGG: Als Botschafterin vertrete ich Österreich in dem jeweiligen Land, in das ich entsendet werde. Die Kolleginnen und Kollegen an der Botschaft und ich erbringen vor allem eine Vielzahl von Dienstleistungen. Wir helfen österreichischen Staatsangehörigen, die im Gastland in Not geraten sind. Wir fördern österreichische Wirtschaftsinteressen im Ausland, was zu Hause Arbeitsplätze schafft, und bieten österreichischer Kunst und Kultur Gelegenheiten, sich zu präsentieren. Und nicht zuletzt pflegen wir die Beziehungen zum Gastland, zu den Menschen und den Institutionen. Es ist eine sehr abwechslungsreiche, interessante und vielseitige Tätigkeit.