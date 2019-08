Am 7. und 8. September können am Hauptplatz Leoben beim European Street Food Festival Speisen aus aller Welt genossen werden.

Auf dem Street Food Festival gibt es Speisen aus aller Welt © European Street Food Festival

Während es in Dutzenden Street-Food-Ständen brutzelt und brodelt, wird der Hauptplatz Leoben am 7. und 8. September in eine köstliche Duftwolke gehüllt. Beim European Street Food Festival, das schon seit November 2015 durch Österreich tourt, bieten Food-Trucks aus aller Herren Länder Köstlichkeiten aus aller Welt an.