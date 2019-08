Max Lercher on Tour"Leoben ist Leuchtturm der Obersteiermark"

Bei der „Triff-mich-Tour“ der SPÖ in Bruck standen Werte wie Glaubwürdigkeit, Respekt und Wertschätzung ganz oben auf der Agenda. Max Lercher besuchte am Donnerstag auch Leoben.

Max Lercher on Tour

Zwar spielte Helmut Pekler zum Einzug der Spitzenkandidaten „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel. Der Kapfenberger SP-Fraktionsvorsitzende, der den musikalischen Part des Abends mit Stimme und Gitarre bestritt, merkte aber gleich an: „Wir werden nicht leise sein vor dieser Wahl.“ Und leise war es bei der „Triff-mich-Tour“ der SPÖ im Brucker ÖGB-Haus am Mittwochabend keineswegs. Die Redner sparten nicht mit Lautstärke, das Publikum geizte nicht mit Applaus.