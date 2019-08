Die historische Fassade des Hacklhauses am Hauptplatz von Leoben wird saniert. Die Arbeiten werden bis Ende September dauern. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 45.000 Euro.

Das Leobener Hacklhaus ist derzeit zu einem Drittel eingerüstet © Andreas Schöberl-Negishi

Mit seiner prunkvoll verzierten Fassade in ihrem ganz speziellen orangeroten Farbton ist das Hacklhaus am Leobener Hauptplatz einer der Magneten der Stadt, die wohl jeden Touristen anzieht. Auch jede Stadtführung macht vor dem Gebäude in der Innenstadt Halt.