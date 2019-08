Das 15. OTA Globetrotter Rodeo zog wieder tausende Offroad-Fans für spektakuläres, raues Fahrvergnügen auf den Erzberg in Eisenerz.

4x4-Erzbergwanderung: Mit dem Vehikel hinauf auf die Spitze des Erzbergs © Katarina Jelicic

Bei der 15. Auflage des OTA Globetrotter Rodeo in Eisenerz bot der Erzberg mit seiner rauen Schale die perfekte Kulisse für geeichte Offroad-Fans. Am Wochenende fanden tausende Besucher aus aller Welt den Weg dorthin.

Eine Wanderung in der Tourismusregion Hochsteiermark zu machen, klingt nicht abwegig. Eine Wanderung von Eisenerz aus zu starten, klingt angesichts der wilden Schönheit der Natur ohnehin nicht schlecht. Aber eine Wanderung mit dem Auto? Auf den Erzberg? Das klingt vorerst einmal – das kann man sagen – leicht absurd. Beim Globetrotter Rodeo ist jedoch ganz genau das möglich. Spannende Momente und spektakuläre Ausblicke sind garantiert, wenn man sich mit dem Geländefahrzeug den Erzberg hinaufschraubt.