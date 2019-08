Vorderlader-Europameisterschaften Zielsichere Schützen waren bei EM ganz vorne dabei

Zwei steirische Schützen schossen sich aufs Siegerpodest der Vorderlader-Europameisterschaften in Ungarn.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alfred Edlinger (links) und Günther Kolb siegten bei den Europameisterschaften ©

Wenn der Feuerstein auf die Metallklappe schlägt, die Funken des Abriebs in das Zündkraut fallen und die selbstgegossene Bleikugel aus dem Lauf schießt, findet eine Gefühlsexplosion in Günther Kolb (65) aus Leoben statt. Seit 20 Jahren betreibt der studierte Metallurge den Schießsport mit großer Leidenschaft, er ist Oberschützenmeister in Leoben, beim ältesten Schützenverein der Steiermark.